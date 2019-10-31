عبايات خروج شتوية 2020.. ستعجبكِ!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - موسم الشتاء يدق الأبواب بسرعة، والعبايات الشتوية جزء أساسي من اطلالة كثير من الصبايا، حتى وإن لم تكن تعتاد ارتداءها بشكل دائم، لكننا نرغب بأن نطلّ بها بين الحين والآخر.

ولهذا قد اخترنا لكِ مجموعة من عبايات شتوية 2020 خروج، لتتألقي بها في مختلف مشاويركِ.





عبايات خروج شتوية واسعة بألوان الشتاء

عبايات خروج شتوية واسعة بألوان الشتاء



ألوان الشتاء الدافئة كهذه الدرجة من الرمادي الثلجي لموديل daraldalal أنيق ومريح لمشاويركِ المختلفة، حتى يمكنكِ اعتمادها أثناء الذهاب للعمل، أو لمشاويرك النهارية كافة، نسقيها مع حجاب أبيض، وحذاء كلاسيكي ولكن عملي، ليناسب خروجاتِك.

العبايه المعطف أنيقة لهذا الشتاء

العبايه المعطف أنيقة لهذا الشتاء



موديلات العبايه المعطف تهيمن على الموضة بشكل كبير، كهذا التصميم من bouguessa، للعبايه السوداء المفتوحة، تناسبكِ أكثر كعباية خروج للعمل، نسقيها مع قميص كلاسيكي وتنورة عالية الخصر، للمسة أكثر رسمية.



العبايه الشتوية بخطوط هندسية وألوان عصرية

العبايه الشتوية بخطوط هندسية وألوان عصرية





العبايات ذات اللمسات المميزة للخطوط الهندسية كهذا التصميم من Ruffles Abaya تبدو أكثر شبابية وعصرية، تناسب كذلك خروجات بعد الظهر، موديلها واسع ليناسب كل أجسام الصبايا، نسقيها مع حجاب بلفة محكمة، ولا تعتمدي اللفة الواسعة للحجاب حتى تبدي أكثر رشاقة.

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عبايه سوداء شيفون بتطريزات بسيطة

عبايه سوداء شيفون بتطريزات بسيطة





الشيفون لا يرتبط بموسم محدد، يمكنكِ اعتماد هذا الموديل مثلًا من abayat shomookh bahrain للعبايه السوداء بتطريزات باللون الأزرقاء، ببطانة ثقيلة، ونسقيها معها شال صوف مميز للمسة شتوية، واطلالة مختلفة.



بهذا الألبوم إليكِ موديلات عبايات خروج شتوي 2020.

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