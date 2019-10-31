بعد خسارة فريقها.. مشجعة سعودية تقذف لاعب فريق الخصم بزجاجة مياه

صدمة كبيرة عايشها الجمهور السعودي، عقب خروج مشجعة سعودية عن النص وعدم التحلي بالروح الرياضية في إحدى المباريات عقب خسارة الفريق التي كانت تشجعه.

وأثارت خسارة فريق الهلال أمام ضيفه النصر (1-2)، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، غضب جماهيره من الجنس اللطيف، حيث رصدت عدسات الكاميرا مشجعة هلالية وهي تقذف أحد لاعبي النصر بزجاجة من الماء.

يذكر أن السلطات السعودية قررت رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في مدن مختلفة، بدءا من مطلع العام 2018، وحددت الهيئة العامة للرياضة الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفعاليات أخرى.