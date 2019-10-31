علاء سركيس: لا أخافُ من غيرة الفنانات عند تصميم أزيائهنّ.. وأختاره بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تولّى مصمّم الأزياء السوريّ علاء سركيس تصميم إطلالات الفنانات: جيني إسبر، ونظلي الرواس، وميسون أبو أسعد، خلال حفل "غالا دينير" الذي أقيم في خان أسعد باشا بدمشق، بدعوة من خبير التجميل وتصميم الإطلالات، ميلاد حنون.

وأشار سركيس في حديثه مع موقع "فوشيا" إلى أنّه اختار كلّ تصميم بناء على ما يناسب الفنانة، معربًا عن سعادته بحضور تصاميمه في حفل جماليّ فكريّ وفنيّ جمع العدديد من المهتمّين بالجمال والموضة في سوريا والعالم العربيّ.

وأكّد سركيس أنّه لا يشعر بالخوف عندما ترتدي أكثر من فنانة من تصميمه في مكان واحد، وفي حفل واحد، لأنّه يقدّم لكلّ نجمة اللون والتصميم اللائق بها، كما لا يخشى من غيرتهنّ، أو إعجاب إحداهنّ بفستان الأخرى، وبالتالي انزعاجها منه لأنّ التصميم يكون بالتفاهم والتنسيق مع كلّ نجمة حسب ما تحبّ وترغب.

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وتحدّث سركيس عن موضة وألوان هذا الشتاء، وما هو الطاغي مع نهاية هذا العام، كاشفًا عن قرب إطلاق مجموعته الجديدة التي ستتضمّن تصاميم مختلفة عن كلّ ما قدّمه سابقًا، موجهًا نصيحته لكلّ سيدة تبحث عن الأناقة، بضرورة الثقة بنفسها وعدم البحث عن التقليد، واختيار مايناسبها، والاهتمام بكلّ مايقوله المختصّ والخبير الذي يهتمّ بجمالها وبإطلالتها، بعيدًا عن التشبّه بنجمات الشّاشات والسوشال ميديا لاختلاف كلّ إطلالة عن الأخرى، واختلاف كلّ مناسبة.

وأشار علاء سركيس أخيرًا إلى أنّ الجرأة لا تناسب كلّ الحفلات، وهي غير مطلوبة دائمًا بشكل غير مسؤول ومتقن، ولا تعني بالضرورة التميّز في الإيجابية والجمال، بل لأنّه لا يحبّذها إن كانت فقط بهدف الجرأة، منوهًا إلى أنّه يجب أنْ تكون ضمن حدود معينة حتى لا يفقد التصميم جماله.

يشار إلى أنّ علاء سركيس من مصممي الأزياء الشهيرين في سوريا، استطاع أنْ يحصل على ثقة العديد من النجمات والسيدات من وجوه المجتمع السوري والعربي اللواتي ينتظرن تصاميمه ويسلمنه إطلالاتهنّ، معتمدات على خياراته في اللون ونوع القماش والرّسم، وخلال الحفل الأخير "غالا دينير" قام بتصميم أزياء العديد من السيدات الحاضرات، إضافة إلى أزياء بعض الفنانات.