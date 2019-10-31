أحدهم شنق نفسه بالخطأ.. إليك أخطر مقالب الهالوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

ارتبط عيد الهالوين بالاحتفالات السنوية المرعبة والتقاليع الغريبة التي يشارك بها الملايين حول العالم، وخاصة المشاهير.

وانتشرت حول العالم الكثير من المزح والمقالب المرعبة التي ارتبطت بالهالوين، ولاقت انتشارًا واسعًا بين الناس، خاصة بعضها كانت خطرة تسببت في سجن أصحابها، وإصابة البعض بالصدمات النفسية وربما الموت.

ويستعرض لكم موقع listverse أكثر المقالب المرعبة انتشرت حول العالم في يوم الهالويين:

- موت كاذب

في عام 2010، أوهم أحد الآباء الذي يعيش في ولاية إلينوي أنه قتل والدتهم، فشعر الأطفال بالرعب (6 و 8 سنوات) ولجأوا إلى أحد الجيران الذي طلب النجدة وأبلغوا عن الجريمة الزائفة.

وبعد وصول الشرطة اتضح أن الأمر مجرد مزحة من الوالدين احتفالا بعيد الهالوين.

- أشباح

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في 31 أكتوبر 1885 سمع ضابط شرطة الكابيتول الذي كان يقوم بدوريات في الغرف المظلمة في مبنى الكابيتول الأمريكي صوتًا غريبًا يخرج من قاعة ستاتوري، عندما دخل الضابط إلى الحجرة رأي شبحًا يقف في الظلام ممسكًا بمسدس، وبدأ في إطلاق النيران في جدار القاعة.

ورغم أن ما حدث كان مجرد مزحة من أحد الضباط في عيد الهالويين إلا أنها أصبحت جزءًا من الأساطير المحيطة بمبنى الكابيتول.

- المهرج القاتل

تعرض المهرج الإنجليزي مايكل مارش إلى السحن في عام 2016 بعدما طارد امرأة حامل، وهو ممسكًا بفأس ليلة الاحتفال بعيد الهالويين.

واتصل الزوج بالشرطة التي ألقت القبض على مارش، ورغم طلب المحامي الإفراج عن موكله لأنه لم يتجاوز سن 18 عامًا أثناء العيد، لكن المحكمة حكمت عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.

- شنقت خطأ

في عام 2013 حاول جوردان مورلان المقيم بولاية كنتاكي، تخويف شقيقته الصغيرة، فشنق نفسه بالخطأ في الحبل ديكور بالمنزل. ورغم محاولة الأسرة في إنقاذه ونقله إلى المستشفى لكنه توفي بعد 12 ساعة فقط من وقوع الحادث.