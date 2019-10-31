محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات يلجأ العديد من الأمهات إلى بعض الوجبات السهلة وسريعة التحضير للأطفال مما يمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض الآثار السلبية على صحة الطفل لذلك هناك بعض البدائل اليومية التي يجب على الأم اتباعها سواء في الطعام أو الأشياء المحيطة به لتجنب المخاطر التي يمكن أن تعود على الطفل. للمزيد عن استبدلِ أدوية الكحة بالعسل.. بدائل غذائية تحافظ على صحة طفلكِ..اضغط هنا

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