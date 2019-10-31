عمرو وردة بصحبة فتاة حسناء في أحدث ظهور له.. ومتابعون: "أنت ارتبطت ولا أيه"

حالة من الجدل والغموض، صاحبت نشر لاعب المنتخب المصري المحترف عمرو وردة، صورة جديدة تجمعه بفتاة حسناء، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بدون كتابة تعليق يوضح العلاقة التي تجمعه بها.

وظهر "وردة" بالمادة المصورة مرتديا بنطلون أبيض مزود بخطوط سوداء، وتيشرت أبيض غير منقوش، خلال احتضانه لشابة ترتدي بنطلون جينز أزرق و"تيشرت" أسود لا يحتوى على نقوش أو رسومات، مع ارتدائها نظارة سوداء، وتسريحة شعر إنسيابية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز الـ60 ألف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: "مبروك يا كابتن عمرو"، و"أنت ارتبطت ولا أيه"، و"هي مين دي يا كابتن، مش تعرفنا"، و"أخيرا هتستقر وتبطل تحرش وتجاوزات"، و"ربنا يستر وميحصلش مشكلة معاها".

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يشار إلى أن عمرو وردة أثار الجدل، عقب إتهامه بالتحرش بعارضة أزياء مصرية، خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ما دفع اللاعب لنشر مقطع فيديو مصور يعتذر فيه للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن أفعاله، وطالب من الجميع، العفو عنه، لافتًا إلى أنه هناك العديد من الوقائع المثارة لم يرتبكها نهائيا، وذلك عقب إصدار الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بإعادة اللاعب عمرو وردة لمعسكر المنتخب، عقب استبعاده من بطولة أمم أفريقيا، وحرمانه من تمثيل مصر نهائيا، على خلفية اتهامات بالتحرش، والتي تراجع عنها الاتحاد لاحقا.