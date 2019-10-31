بـ"قبلة" و"شعر أصفر".. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

نشر حساب يحمل اسم الفنانة سهير رمزي عبر "إنستجرام"، صورة تجمع الممثلة بزوجها، خلال احتفالها بعيد ميلاد رجل الأعمال ‏علاء الشربيني.

وتضمنت المادة المصورة، ظهور "سهير" بشعر منسدل، وأصفر اللون ومتوسط الطول، بأزياء قرموزية اللون، خلال احتضان زوجها لها وتقبيله لها، مرتديا إطلالة تجمع بين الأبيض والأسود والرمادي، وعلقت الفنانة، قائلة: "كل سنة وإحنا طيبين".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على مئات تسجيلات إعجاب والتعليقات، أبرزها: "أحلى واحدة في تاريخ السينما المصرية"، وزعلت جدا لما قلعتي الحجاب"، و"وفين الحجاب يا حاجة سهير"، و"جوزك شبه الفنان أحمد عبدالعزيز".

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يشار إلى أنه، في مارس الماضي، تحدثت سهير رمزي عن تخليها عن الحجاب، خلال حوارها في برنامج "تحت السيطرة"، على قناة "النهار، موضحة أن تلك الخطوة في هذا التوقيت قرار شخصي.

وأضافت "رمزي"، "دي مرحلة تانية في حياتي واللي عاجبه عليها عاجبه واللي مش عاجبه أنا بتعامل مع ربي"، متابعة: "إحنا خلاص كبرنا وخلاص القصة مش الشعر وبشوف منقبات وعاملة ميك آب غير طبيعي، ومحجبات يرتدين ملابس مثيرة وغير لائقة، وبقول للي بيهاجموني سيبوني في حالي".