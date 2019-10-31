على أغنية السلطان.. محمد رمضان يزف عروسين بمطعم: "العشا بقى فرح"

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمقطع فيديو جديد.

وأظهر المقطع الفنان، وهو يؤدي العديد من أغانيه على رأسهم أغنية "السلطان" مع عروسين، ومجموعة من الحضور.

وظل العروسان يشاركان الفنان في الغناء والرقص، بملابس الزفاف.

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وعلق الفنان: "امبارح بتعشى في التجمع الخامس، دخل العروسين، والعشا اتقلب فرح، واتنازلت عن اسم أغنيتي الجديدة (السلطان) للعريس".

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع، الذي حقق نسب مشاهدة عالية فور نشره.

يذكر أن "السلطان" هي أحدث أغنيات الفنان.