عقب انفصاله عن شقيقتها.. أحمد فلوكس بصحبة حلا شيحة وأولادها

شارك الفنان أحمد فلوكس، متابعيه بصورة جديدة، تجمعه بالفنانة حلا شيحة، شقيقة طليقته، هنا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة الثنائي، بصحبة أولاد "حلا"، بملابس كاجوال، غير متكلفة.

وعلق عليها: "مبسوط أني شفتك النهاردة يا سندريلا الفن، ومبسوط أن شفت خديجة القمر، والوديع أحمد".

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انفصال فلوكس وهنا شيحة

كانت الفنانة هنا شيحة تحدثت مؤخرا، عن تجربة زواجها من الفنان أحمد فلوكس لفترة قصيرة جدا، قبل أن ينفصلا الاشهر الماضية.

وقالت شيحة، أثناء حديثها لبرنامج "MBC Trending"، المذاع عبر شاشة "MBC"، أن الحب قد يأتي فجأة لكنه قد يكون حب فقط، وأوقات أخرى يكون القرار خاطئ، متابعة: "أوقات بيكون القرار مش مظبوط، وأوقات الحياة متبقاش ظابطة والشخصيات مش راكبة على بعض، وده مالهوش علاقة بيك كشخص أو بيا كشخص، والحياة اليومية مركبتش".

وأضافت: "لما بتكون صادق مع نفسك ومش عاوز تأذي نفسك ولا تأذي الشخص اللي معاك بتاخد قرار الانفصال، وأنا شخص واضح جدا مع نفسه، ومبعرفش أعمل حاجة أنا مش مرتاحة فيها، ولو مش مبسوطة بمشي، وبعمل اللي برتاحله بغض النظر عن رأي الآخرين لأن الآخرين مش عايشين حياتي ولا عارفين مشاعري".

وتزوجت الفنانة هنا شيحة من الفنان أحمد فلوكس، أكتوبر الماضي، واستمر الزواج لمدة 9 أشهر.