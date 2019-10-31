العصائر الخضراء بداية النجاح في رحلة إنقاص الوزن

هناك العديد من الصعوبات التي تواجهنا عند إتباع حمية غذائية، وبالتحديد مع بداية رحلة إنقاذ الوزن، ولكن كلمة السر تكمن في بدء اليوم على الطريقة الصحيحة للوصول إلى النتيجة المطلوبة طوال اليوم.

وفي هذه النقطة قالت كيلي أوكس، خبيرة اللياقة البدنية والتغذية والمؤثرة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم: "الإفطار هو جزء مهم من يومك، إنها أول وجبة في اليوم وأيضا الوجبة التي ستقود نظامك الغذائي طوال اليوم. زوِّد جسمك بالعناصر الغذائية المناسبة وستحصل على المزيد من الطاقة، وستقاوم أي علامات للتعب وستشعر بالرضا بشكل عام".

وأوضحت بعض الدراسات السابقة أن بدء اليوم بشرب "عصير أخضر"، هو من أكثر الطرق فاعلية خلال رحلة انقصاص الوزن، كونه يتمتع بفوائد صحية متعددة للصحة العامة.

وذكر SimpleGreenSmoothies.com إن العصير الأخضر هو: "مزيج بسيط من الخضروات الورقية الطازجة والفواكه اللذيذة".

وأشارت الأبحاث إلى أن زيادة الطاقة والفقدان الطبيعي للوزن وتوهج البشرة من أهم الفوائد التي يقدمها العصير الأخضر يوميا.

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وتدعم العصائر الخضراء صحة الإنسان بشكل أساسي، كونها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ويمكن استخدامها كإضافة ممتازة لنظام فقدان الوزن، مع التخلي عن الألبان والسكر والقمح، وتعزيز الحصول على الطاقة دون تناول وجبات غنية بالمواد المسببة لزيادة الوزن.

كما أن من فوائد شرب العصائر الخضراء أيضا أنه يحسن وينظف البشرة، حيث تُعرف بأنها غنية بفيتامينات E وC، وكذلك الألياف والمواد المضادة للأكسدة. وتعمل هذه المواد معا بتناغم لتحسين البشرة والجلد.

وبالإضافة إلى ما سبق أوضحت دراسة أجريت في الولايات المتحدة، إلى أن شرب العصائر الخضراء يخفف من أعراض الاكتئاب.

ويمكن القول إن التركيزات العالية من حمض الفوليك الموجودة في الخضروات الورقية الخضراء، تساعد في تخفيف علامات الاكتئاب.

تجدر الإشارة إلى فائدة أخرى لشرب العصائر الخضراء، تتمثل في تحسين عملية الهضم بشكل عام، لأنها غنية بالألياف.