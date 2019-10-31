إليك أفضل 10 دول ووجهات لزيارتها في عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

تصدرت 10 دول أحدث تصنيف لأفضل البلاد التي يمكنك زيارتها العام المقبل، وذلك وفقًا لنتائج الدليل السنوي لموقع السفر الشهير "لونلي بلانيت" الذي اختير من قبل خبراء من جميع أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" تربعت على تلك القائمة مملكة بوتان، وهي بلد غير ساحلي بجنوب آسيا، وتقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية، لمحبي السفر حول العالم.

واحتلت المراكز العشر الأولى بعض الدول الأقل شهرة، وهي كالتالي بالترتيب: (بوتان - إنجلترا - شمال مقدونيا - إي سواتيني - كوستاريكا - هولندا - ليبيريا - المغرب - أوروجواي)، وبذلك تعتبر المغرب الدولة العربية الوحيدة الموجودة بهذه القائمة.

كما ذكر الموقع قائمة أفضل الوجهات القيمة لزيارتها في 2020 كالآتي:

- مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية في إندونيسيا

قد تكون بالي الجزيرة الأكثر شهرة في إندونيسيا بالنسبة للبريطانيين، لكن هذه البلاد لديها الكثير لتقدمه للسياحة، ومنها إيست نوسا تينجارا، وهي المنطقة التي تضم جزيرة كومودو الشهيرة، حيث يمكنك اكتشاف كومودو دراجونز.

وتعتبر المنطقة جزءًا من جنة الرحالة لأن السياحة الجماعية لم تصل إليها بعد، لذلك لا يزال كل شيء في متناول الجميع.

بودابست - المجر

جوهرة أخرى هي بودابست تجدون فيها أنشطة مختلفة مع الكثير من المعالم التاريخية التي يمكن ممارستها. وإذا كنت تستفيد من أحد الحمامات الحرارية الشهيرة في المدينة، فاذهب لمدة نصف يوم أو جلسة مسائية لأنها تميل إلى أن تكون أرخص بكثير.

ماديا براديش - الهند

ينصح مادهيا براديش لمحبي الحياة البرية الذين يرغبون في الاستفادة من تجارب رحلات السفاري في المنطقة، أن تكون الرحلات هناك أرخص بكثير مما هي عليه في إفريقيا، ويمكنك اكتشاف النمور في الموائل الطبيعية.

هناك أيضًا حصون وقصور تاريخية لاستكشافها والدخول أرخص بكثير من المواقع السياحية المعروفة مثل تاج محل.

بوفالو - نيويورك – أميركا

بوفالو في ولاية نيويورك أقرب إلى الحدود الكندية، ولكن بفضل مسارات الرحلات الجوية الجديدة أصبح الوصول إليها أسهل وأسرع قليلاً. ويمكنك القيام بمعظم الجولات المجانية في قاعة المدينة حيث يمكنك مشاهدة Buffalo بالكامل من سطح المراقبة في الهواء الطلق.

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أذربيجان

احتلت باكو عاصمة أذربيجان العناوين الرئيسية في وقت سابق من هذا العام بفضل نهائيات الدوري الأوروبي الذي رفع أسعار الطيران والفنادق. وعلى الرغم من ذلك فإن الأسعار أكثر قليلاً على قدم المساواة مع رحلة إلى دبي.

لكن ما يميزها هو مواقع اليونسكو، والمناظر الطبيعية غير العادية ومناظر بحر قزوين.

- صربيا

بالنسبة لعشاق الحفلات، تعد صربيا ولا سيما عاصمتها بلجراد، الوجهات المثالية ذات الأسعار المعقولة بعد كل شيء، كم من الأماكن الأخرى يمكن أن تباهى ليال رخيصة مع مناظر خلابة للنهر.

هناك أيضًا الكثير من المساحات الخارجية التي يمكن اكتشافها لمن هم أكثر ميلًا إلى المغامرة.

- تونس

منذ فترة طويلة تعد تونس مفضلة للبريطانيين، ويمكن للزوار استكشاف الشواطئ التي لا نهاية لها في شمال أفريقيا أو المدن الملونة أو تجربة أحد الحمامات الشهيرة - فقط تأكد من الحصول على توصية محلية للحصول على أفضل صفقة.

- كيب تاون - جنوب أفريقيا

تتميز جنوب إفريقيا بالحرارة على شفاه الجميع بفضل الجولة الملكية الأخيرة والإعلان بأن الطبعة الشتوية لجزيرة الحب ستقام في كيب تاون. وحول مدينة كيب تاون بعض مناطق النبيذ التي لا تصدق حيث يمكنك البقاء في مزارع الكروم - وكل ذلك في جزء صغير من السعر الذي ستدفعه في أي مكان آخر.

أثينا - اليونان

تبعد أثينا مسافة تزيد قليلاً عن ساعتين من القاهرة مما يجعلها وجهة مثالية للرحلات القصيرة. ولكن حتى بالنسبة لأولئك الذين يسافرون بميزانية محدودة، هناك العديد من المعالم والمعالم السياحية المجانية تمامًا على وجه الخصوص الكنائس البيزنطية في المدينة والمباني الكلاسيكية الجديدة.

زنجبار - تنزانيا

تأتي في المرتبة العاشرة زنجبار في تنزانيا، وهي دولة تقع في شرق إفريقيا. والوصول إلى هناك ليس سهلاً - يجب عليك الحصول على قارب من البر الرئيسي - ستتمتع بتجربة تأتي في جزء صغير من سعر تلك الموجودة في جزر الكاريبي أو جزر المحيط الهادئ.

يعد الطعام المشوي الطازج والإقامة على جانب الشاطئ اكتشافات حقيقية هناك.