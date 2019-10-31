6 علامات تكشف إصابتك بالسكري.. منها الغثيان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
يعتبر السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا حول العالم، ويعتقد بعض الأشخاص أن كثرة التبول هو العرض الوحيد الذي يشير إلى الإصابة بهذا المرض، دون إدراك أن هناك بعض الأعراض الآخرى التي قد يعاني منها المصابين به.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أبرز أعراض الإصابة بالسكري، بخلاف كثرة التبول، وفقًا لموقع "Webmd".
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