يسكن آلام الطمث ويعالج الأرق.. 6 فوائد مذهلة للشبت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
يعد الشبت من الخضروات الورقية الشائع استخدامها في تحضير الكثير من الأطعمة خاصةً السلطات لمذاقه اللذيذ ورائحته الطيبة، بالإضافة إلى فوائده المذهلة في تعزيز صحة الإنسان والوقاية من الأمراض المزمنة وآلام الدورة الشهرية في السيدات.
ويستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية فوائد الشبت، وذلك وفقًا لموقعي "Webmd" ،"Health headliner".
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