“شاهد” جلسة تصوير فاضحة لـ “شاكيرا ” تشعل مواقع التواصل.. ظهرت عارية تماما مع طفل صغير وتفاحة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور فاضحة أثارت جدلا واسعا للفنانة العالمية شاكيرا، نشرتها من جلسة تصوير حديثة لها برفقة طفلها الرضيع.

وبحسب الصور المتداولة ظهرت “شاكيرا” مع عارية تماما مع طفلها تستتر بورق الشجر في أحضان الطبيعة.

يشار إلى أنه لدى شاكيرا طفلان هما “ميلان” و”ساشا”، نتاج علاقتها الجنسية بصديقها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، الذي لم تجمع بينهما علاقة زواج رسمية حتى الآن.

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وشاكيرا إيزابيل مبارك ريبول اسمها الفني ‏ ولدت في (2 فبراير 1977) بمدينة بارانكيا في كولومبيا، هي مغنية بوب وروك من أصل لبناني معروفة بالرقص.