فيديو.. حكمة ترفع البطاقة الصفراء في وجه كاكا من أجل سيلفي

شهدت المباراة الودية، التي أقيمت بمدينة حيفا، وشارك فيها قدامى منتخب البرازيل، لقطة تعد الأطراف والأغرب من قبل حكمة المباراة، والتي قررت رفع البطاقة الصفراء في وجه نجم البرازيل، ولاعب "ميلان" السابق، ريكاردو كاكا خلال ركضه بالكرة، دون سبب.

الأمر الذي جعل اللاعب يقف فجأة متسائلا عن سبب الإنذار، لتفاجئه الحكم برفع هاتفها لالتقاط صورة سيلفي معه أثناء سير المباراة، مما أثار ضحك اللاعب، واللاعبين.

وسرعان ما تداول المقطع على منصات "السوشيال ميديا"، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتداول بشكل ساخر، عما بدر من الحكم.

فجاءت بعض تعليقات الفتيات على النحو التالي: "عندها حق والله تعمل كدة"، و "استني عاوزاك ناخد سيلفي"، و "لو مكانها هعمل كدة برضه"، في حين سخرت بعض الشباب: "روحوا على المطبخ"، "البنات واحدة في كل حتة قولنا ملكوش علاقة بالكورة".