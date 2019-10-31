لمرضى السكري.. إليكم فوائد تناول ثمرة أفوكادو يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

كشفت دراسة حديثة لباحثين من جامعة بنسلفانيا أن تناول ثمرة من الأفوكادو يوميًا ربما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال بيني كريس إثرتون، أستاذ التغذية، إنه "ينبغي إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي اليومي بطريقة صحية، مثل تناول الخبز المحمص من القمح الكامل أو الأطعمة النباتية".

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ووجدت الدراسة، أن الأفوكادو ساعد في تقليل جزيئات LDL التي تأكسدت في الجسم". وبحسب إثرتون فإن الكثير من الأبحاث أكدت على أن الأكسدة هي أساس السرطان وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.

وشملت الدراسة 45 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن، إذ اتبعوا نظامًا غذائيًا لمدة أسبوعين، وتبعها 5 أسابيع أخرى تشمل ثلاث وجبات مختلفة بترتيب عشوائي، بجانب تنوعها في نسب الدهون بين منخفضة وأخرى متوسطة تشمل الأفوكادو.

وبعد نهاية الأسابيع الخمسة، لاحظ الأطباء انخفاض مستوى جزيئات LDL المؤكسدة مقارنة بحالهم قبل إجراء الدراسة. ولا يزال الباحثون في حاجة إلى اجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال، ويقول كريس إثرتون: "تعتبر أبحاث التغذية حول الأفوكادو مجالًا جديدًا نسبيًا".