جماجم وأشباح.. تعرف على أسعار وأشكال كيك الهالوين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

يحتفل العالم، اليوم، بيوم الهالوين أو عيد القديسين، ويستعد له الكثيرين بارتداء ملابس غريبة وأقنعة مُرعبة، ومن طقوسه التي يحرص عليها البعض تحضير الحلوى سواء تورته أو كب كيك بطريقة مُخيفة على شكل قراصنة أو ساحرات، أو قرع العسل.

الخليج 365 رصد لكم خلال النقاط التالية؛ أبرز أنواع وأشكال حلوى عيد الهالوين بالأسعار في أشهر محال الحلويات، وهي كالتالي:

- تورتة تكفي 10 أفراد يبدأ ثمنها من 650 جنيهًا.

- تورتة تكفي 15 فردًا يبدأ سعرها من 750 جنيهًا.

- تورتة تكفي 20 فردًا يبدأ سعرها من 850 جنيها.

- تورتة كبيرة لأعياد الميلاد والمناسبات ثمنها يبدأ من 2000 جنيه.

أما بالنسبة للكاب كيك فيتراوح ثمن القطعة من 20 جنيهًا حتى 50، ويختلف سعرها وفقًا للحجم والشكل.

وإذا كنتِ تريدين الاستغناء على حلوى المحلات.. إليكَ طريقة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة:

كيكة جاهزة

3 كوب سكر بودره

ملعقة صغيرة ماء الورد

نصف كوب عسل جلوكوز

ألوان طعام صحية

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نشا للفرد

كريمة الزبدة

كوب زبدة

كوب سكر بودره

2 ملعقة كبيرة لبن

طريقة التحضير على طريق الشيف نجلاء الشرشابي:

اخلطي في العجان السكر مع ماء الورد وعسل الجلوكوز وقلبي حتى تحصلي على عجينة.

قسمي العجينة وضيفي لكل جزء لون طعام. ثم افردي العجينة بالنشا.

طريقة تحضير كريمة الزبدة.

اخلطي الزبدة مع السكر في المضرب الكهربائي.

ضيفي اللبن وقلبي حتى تحصلي على كريمة.

ضعي على الكيكة كريمة الزبدة من الوجه والجوانب.

افردي على الكيكة عجينة السكر البيضاء.

شكلي بعجينة السكر الملونة أشكال الهالوين، والصاقيها بالماء المخلوط بالسكر على وجه التورتة وقدميها.