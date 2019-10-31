ذهبت إلى عيادة تجميل لوضع "كُحل ثابت".. فمزقت جفونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

ازدادت مؤخرًا الأخطاء الطبية في عمليات التجميل؛ رغم التطور الطبي الكبير في هذا المجال على مستوى التقنيات المستخدمة والأساليب الحديثة.

وعندما ذهبت هانا هوبكنز، الفتاة البريطانية، إلى شارع هارلي في لندن، وهي منطقة مشهورة بإجراء هذا النوع من عمليات التجميل باهظة الثمن، لإجراء وشم "كُحل" ثابت في عينيها لم تتوقع أن ما لا تُحمد عقباه سيحدث لها؛ وتعرضت إلى تمزق في جفن عينها أثناء إجراء العملية، وتحول شكلها إلى ما يشبه بطلات أفلام الرعب.

Advertisements

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الفتاة البريطانية أصيبت بنزيف وآلام شديدة ما جعلها تعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة، وقالت هانا: "إنها لجأت إلى إجراء عملية تثبيت وشم لجفنيها بدلًا من متاعب وضع المكياج يوميًا قبل الذهاب إلى عملها".

هوبكنز أوضحت؛ أنها تخوفت كثيرًا بعدما وصلت إلى العيادة خاصة الطبيبة جاءت متأخرة عن موعدها 30 دقيقة، ولكن؛ لأنها كانت تناديها باسم خطأ طيلة الوقت، وأنها كانت حافية القدمين، وبهيئة غريبة وادعت أنها تعرضت لحريق في منزلها، ولم تستطع فحص عينيها بشكل جيد".

"الألم كان كبيرًا جدًا لم أعتده من قبل، وظللت أخبرها بالتوقف لكنها استمرت في الضغط علي، وتثبيتي أمامها، ووصفتني بالطفل الرضيع".. تقول: خرجت من عيادة التجميل، وذهبت إلى المستشفى وأخبرها الطبيب أن جفونها تعرضت للقطع، مؤكدًا أن طبيب العملية كان يلزمه التوقف بعد النزيف، مؤكدين ضرورة إزالة الوشم بالكامل من العين قبل خضوعها للعلاج الذي يستغرق عامين.