كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - بيرلا حلو ملكة جمال لبنان السابقة، اشتهرت بجمالها الطبيعي وقوامها الرشيق والممشوق، كما أنها اشتهرت باطلالاتها ذات الطابع الشبابي التي تنسقها في مختلف المناسبات، إن كان في المناسبات الرسمية أو في المشاوير الكاجوال، واليوم ومن حسابها الخاص على انستقرام والذي تمتلك عليه ما يزيد عن 300 ألف متابع، جمعنا بالصور اطلالات شبابية لتستوحي منها بعض الأفكار الشبابية.



اطلالات شبابية من وحي بيرلا حلو

إطلالات شبابية من وحي بيرلا حلو





تمتلك بيرلا حلو ملكة جمال لبنان السابقة، أسلوبًا مميزًا في الموضة، حيث إنها تعتمد الأزياء الأنيقة بأسلوب شبابية غير متكلف، وتعمد دائمًا لتنسيق الاطلالات التي تناسبها وتناسب قوامها الرشيق، وفي المشاوير اليومية غالبًا ما تختار بيرلا تنسيقات في الجينز مع التيشرت القطنية، أو تختار القمصان الأنيقة مع البناطيل القماشية العريضة، أو الفساتين ذات القصات الناعمة أو تعتمد التنانير القصيرة مع البلوزات السبور.

أما في المناسبات المسائية، فإنّ بيرلا تميل لاختيار تصميمات فساتين السهرة ذات القصات الأنثوية الجذابة، إن كان بأكتاف مكشوفة أو أقمشة براقة أو ألوان زاهية وناعمة.





اطلالات شبابية من وحي بيرلا حلو جمعناها لكِ من مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ لتتألقي بأسلوب أنثوي وعصري.