موديلات فساتين سهرة سوداء تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - من المعروف أنّ اللون الأسود سيّد الألوان، واذا كنت تتحضرين لمناسبة هامة ولم تقرري بعد ستايل إطلالتك فليس هناك أنسب من فستان سهرة باللون الأسود يمكن أن ينقذ الموقف ويضمن لك لوك فخم وأنيق.

من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020 جمعنا لكِ باقة من أجمل فساتين سوداء ونعرفك على التصميم الذي يخفي عيوب جسمك.





فساتين سهرة للقوام الممتلئ

Christian Siriano



حرصت عدد من دور الأزياء العالمية على إبتكار مجموعة من فساتين السهرة لزبوناتها الممتلئات، وفي مقدمتهم ماركة كريستيان سيريانو Christian Siriano والتي تألقت إحدى عارضاتها بفستان أسود منفوش يخفي جزء كبير من المناطق المكتنزة بالجسم.





فساتين سهرة للقصيرات

Badgley Mischka



صدر فساتين السهرة المحددة للقامة قائمة أبرز إتجاهات موضة خريف 2019، وبخلاف أنها تجمل القامة هى أيضًا تساعد في منحها طول أكبر، تجدين تصاميم تمزج بين البساطة والفخامة لدى بادجلي ميشكا Badgley Mischka وباميلا رولاند Pamella Roland وريم عكرا Reem Acra.





فساتين تخفي الذراعين الممتلئين

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أبتكرت دور أزياء شهيرة فساتين سهرة بأكمام Bishop المنفوخة والطويلة والتي تكفل لكِ لوك أنيق ومحشم يخفي الذراعين الممتلئين، طالعي الموديلات التي رصدناها لدى لويزا بيكاريا Luisa Beccaria و Vivetta.



فساتين سهرة للأكتاف الكنزة

Etro



أحببنا موديلات الفساتين المصممة بأكتاف منسدلة عريضة كما في مجموعات كريستيان سيريانو Christian Siriano وإيترو Etro، اعتمديها لتزيدي من عرض كتفيكِ.

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فساتين سهرة للقوام الكمثري

ترغب صاحبة القوام الكمثري في فستان يحقق التوازن بين القسم العلوي النحيف من قامتها والجزء السفلي الممتلئ، لذا يأتي فستان اللبناني زهير مراد Zuhair Murad كخيار مثالي حيث يتميز بالتنورة الواسعة التي تخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة كما يساعد التطريز حول الصدر في جذب النظر عن المناطق الممتلئة.

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