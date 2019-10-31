موديلات عبايات موضة 2019 للنحيفات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - شهدت مجموعات عبايات 2019 تنوع رائع يحاكي جميع الأذواق، ومن بين إبداعات أشهر المصممين، أخترنا لكِ باقة مميزة من العبايات التي تناسب النحيفات ونخبركِ بطرق تنسيقها بأناقة.



عبايات مخططة بشكل أفقي

عبايات مخططة بشكل أفقي



برزت موضة العبايات المطبعة بالخطوط، اختاري القطع المزينة بخطوط عمودية كما في تصميمات ماركات سترة Sotra وAdore Boutique لتمنحي قوامكِ شكلًا أعرض يخفي نحافته، جربي تنسيق هذه التصميمات مع فساتين بيضاء أو توب أبيض وجينز أزرق فاتح اللون، لاطلالة كاجوال مميزة تلائم طلعات النهار.



عبايات مغطاة بالطبعات

عبايات مغطاة بالطبعات



اذا كنتِ نحيلة القوام فأنتِ في حاجة إلى العبايات المغلفة بالطبعات الملونة المتداخلة مختلفة الأشكال، مثل التصميم الذي رصدناه لكِ من مجموعة ماركة Aywa London والتي جمع تصميمها بين الورود الزاهية ونقاط البولكا الكبيرة الملونة، والنتيجة عباية فريدة تناسب أجواء العطلات.



عبايات مزينة بالكشاكش

عبايات مزينة بالكشاكش



كما في الفساتين زينت بعض العبايات لدى ماركة Azzalia بالكشاكش الناعمة حول منطقة الصدر والأكتاف، ما يجعل هذا الموديل الأنسب لنحيفات الجسم، حيث سيوحي أنهنّ أكثر امتلاءً.

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عبايات بألوان زاهية

العبايات المونوكروم



عكس الممتلئات، يُفضل أن ترتدي المرأة النحيفة الأزياء بالألوان الزاهية والفاتحة، لتحصل على مظهر مثالي، طالعي أجمل الموديلات بتوقيع ماركة بليتش Bleach وLeenaz كما ننصحكِ بالعبايات المونوكروم من توقيع تاء مربوطة Ta Marbota.



العبايات الـ Oversized

العبايات الـ Oversized



لا تزال صيحة الأزياء ذات القياسات الكبيرة مهيمنة على مشهد الموضة، اعتمدي عباية بهذه القصة الرائجة لتخفي قامتكِ النحيلة، تجدين تصميمات منوعة لدى Adore Boutique وماركة بليتش Bleach.

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