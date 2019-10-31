النظارات الشمسية ذات الإطارات العريضة ترند شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - مع اقتراب فصل الشتاء البارد وأجوائه البعيدة عن أشعة الشمس الساطعة، تعمد العديد من السيدات إلى الاستغناء بشكل كامل عن النظارات الشمسية على اعتبار أنها لن تحتاح إليها في الشتاء. لكن هذا الأمر غير صحيح، فعلى الرغم من أن أشعة الشمس تكون قليلة في فصل الشتاء إلّا أنها ضارة للعيون مثلها مثل أشعة الشمس الصيفية.

وناهيك عن ذلك، تضفي النظارات الشمسية على الإطلالة أناقة وفخامة، وتمنحك رونقاً مميزاً، خاصة إذا اخترتي النظارات التي تناسب إطلالاتك سواء كانت رسمية أو كاجوال.

وعلى هذا الأساس اختارت بعض الدور العالمية أن تقدم نظارات شمسية بأسلوب موحد لشتاء 2020، لتتمكني من اختيار ما يناسبك منها، ونلفت نظرك إلى أن النظارات ذات الإطارات العريضة والبارزة هي ترند هذا الموسم.



نظارات شمسية من Gucci

نظارات شمسية بإطارات عريضة باللون الوردي الزاهي من Gucci



استطاعت دار Gucci من إبهارنا بتقديمها مجموعة من النظارات الشمسية ذات الإطارات العريضة، ولعلّ أكثر ما لفت نظرنا هي النظارة ذات اللون الوردي الزاهي التي بالتأكيد ستكون محببة لدى جميع السيدات، خاصة وأن إطاراتها جاءت عريضة وعدساتها تلونت باللون الوردي بتصميم يطلق عليه "عيون القطة"

ننصحك باختيار هذه النظارات مع إطلالاتك الكاجوال فهي تليق بها وخاصة إطلالات الجامعة.



نظارات شمسية من Saint Laurent

نظارات شمسية بإطارات عريضة باللون الأبيض الناصع من Saint Laurent



لفتت نظرنا هذه النظارات الجذابة التي قدمتها Saint Laurent والتي جاءت باللون الأبيض لتناسب مختلف الإطلالات وتليق بجميع أزيائك، خاصة وأن هذا اللون لا تبطل موضته لا في الشتاء ولا في الصيف.

اذا كنت تبحثين عن النظارات التقليدية لكن مواكبة لصيحة الإطارات العريضة في آن واحد، فحتماً ستنال إعجابك هذه النظارة من Saint Laurent التي ننصحك باختيارها مع مختلف الإطلالات.



نظارات شمسية من Stella McCartney

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على غرار النظارات الشمسية ذات اللون الأبيض تأتي النظارات الشمسية الأنيقة من Stella McCartney ذات اللون الأسود لتناسب جميع إطلالاتك هذا الشتاء وخاصة الإطلالات الكاجوال التي تتطلب نظارات بتصاميم غريبة.

فقد قدمت Stella McCartney هذه النظارات ذات التصميم الهندسي اللافت مع عدسات بلون مائل إلى الرمادي لتناسب أجواء وإطلالات الشتاء.

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