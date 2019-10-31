أفضل كونسيلر لإخفاء العيوب والانتفاخات تحت العين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - إذا كنت تعانين من الانتفاخات والهالات السوداء، وأي عيوب أخرى في منطقة محيط العين، وتبحثين عن أنواع الكونسيلر التي تؤمن لك تغطية مثالية مع الحفاظ على مظهر طبيعي، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل أنوع الكونسيلر، التي ستضيء عينيك وتمنحك نظرات مشرقة وتخفي كافة العيوب التي قد تعاني منها منطقة العين.



Radiant Creamy Concealer من Nars

Radiant Creamy Concealer من Nars



إذا كنت تبحثين عن تغطية كاملة بتركيبة خفيفة، فلا تترددي في تجربة هذا الكونسيلر من علامة نارس Nars، فهو غني بالمكونات المرطبة التي تعمل على ترطيب محيط العين، وفي الوقت نفسه هو مصمّم ليمنح المرأة مظهراً طبيعياً خالياً من العيوب.



Flawless Fusion Ultra-Longwear Concealer من Laura Mercier

Flawless Fusion Ultra-Longwear Concealer من Laura Mercier



يتميز هذا الكونسيلر من Laura Mercier، بتركيبته الخفيفة المقاومة للماء، والتي توفر تغطية متوسطة الى كاملة، حيث يعمل على إخفاء الانتفاخات والهالات السوداء تحت العين، وأيضاً كافة الشوائب التي يعاني منها محيط العين. وللحصول على تغطية مثالية، طبقي هذا الكونسيلر بواسطة أطراف أصابعك.



Fix It Concealer من ديور

Fix It Concealer من ديور



إن هذا الكونسير من علامة ديور Dior، لا يخفي العيوب والشوائب على مختلف أنواعها فقط، إنما يعمل أيضاً على تهيئة البشرة والحفاظ على مكياج طويل الأمد، لذلك بإمكانك مزجه مع كريم الأساس السائل، وتطبيقه على بشرة الوجه، مما يخوّلك الحصول على تغطية مثالية للبشرة ومكياج يدوم طويلاً.

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Creamy Concealer Kit من Bobbi Brown

Creamy Concealer Kit من Bobbi Brown



إن هذا الكونسيلر من بوبي براون يؤمن لك تغطية مثالية تدوم طويلاً، وهو خيار رائع للنساء اللواتي يستخدمن يومياً الكونسيلر بسبب معاناتهن من العيوب تحت منطقة العين، فهو سهل التطبيق وعملي ويضفي على عينيك الإشراقة والتوهج الطبيعيين.



Touche Eclat من إيف سان لوران

Touche Eclat من إيف سان لوران



يعد هذا الكونسيلر من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، الخيار المفضل لدى كثر من النجمات وخبراء المكياج، فهو يعمل على إضفاء الإشراقة على العينين، ويساعد على إخفاء الهالات السوداء والعيوب بشكل تام. كما بإمكانك تطبيقه على جانبي الأنف وحول الفن والذقن.

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