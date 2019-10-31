أفضل كريمات ترطيب البشرة للمرأة الثلاثينية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - بشرة المرأة في الثلاثينات، تتطلب مقدارا اعلى من الاهتمام بفعل التغيرات الكثيرة التي تلحق بها. ولذلك فإن كريمات ترطيب البشرة للمرأة الثلاثينية تختلف عن تلك المخصصة للمرأة العشرينية. فبعض السيدات، يلاحظن بروز بعض الخطوط والتجاعيد أو ازدياد حدة الهالات لسوداء، فيما قد تلاحظ أخريات بروز حب الشباب أو التصبغ. لذلك لا يمكن الحديث عن كريم وجه واحد، ينفع كل بشرة في الثلاثينات. إذ ما من حل سحري، بل مجموعة خطوات وقائية على السيدة ان تأخذها لتحافظ على بشرتها.



مجموعة نصائح للسيدة الثلاثينية حفاظا على بشرة نضرة:



على السيدة التي بلغت سنّها الثلاثين، ان تزيد كمية السوائل التي تحتسيها في اليوم، وتحديدا المياه.

التركيز على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يستند الى الفاكهة والخضار الطازجة لانها تحتوي على كميات عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف.

الابتعاد عن استهلاك الاطعمة المصنّعة والغنية بالاملاح والدهون والوجبات السريعة. كما من المهم تجنب المشروبات الغازية التي تخرج السوائل من الجسم وبالتالي فإنها مضرة بالبشرة.

التوقف عن التدخين وممارسة الرياضة لانها تدخل الاوكسيجين الى الجسم وبالتالي تنشطين عمل الخلايا.

النوم ما لا يقل عن 7 ساعات متواصلة. فالنوم، يمد الجسم بالطاقة وينقي الجسم من السموم والجذور الحرة التي تسرّع علامات الشيخوخة المبكرة التي تظهر على البشرة.

عدم الاستحمام بالماء الساخن واستبداله بالماء الفاتر ومن ثم البارد لان هذا الاخير يشد البشرة.

استشارة الطبيب الاختصاصي في امراض البشرة في حال واجهت اي مشكلة تصبغ او احمرار او حب شباب.

تنظيف البشرة مرتين في اليوم، للتخلص من رواسب المكياج والملوثات.



أبرز كريمات الترطيب للبشرة في سن الثلاثين:



اولا، كما سبق ان ذكرنا لا بد من استشارة الطبيب المعالج للتأكد من حسن اختيار المنتجات الخاصة بنوع بشرتك. إنما عموما ما تحتاج اليه البشرة في سن الثلاثين هو كريم مرطب، يعيد اليها مرونتها ويحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C وحمض الهيالورنيك والغليكوليك، لأن هذه المحتويات كفيلة بـ تأخير التجاعيد وترطيب البشرة. كذلك، من الضروري البدء بتطبيق كريمات الليل والكريمات الخاصة بمنطقة العينين.



ترطيب البشرة في سن الثلاثين:



بعد تنظيف البشرة، تكون المسام مفتوحة. حينها طبّقي الكريم المناسب لها. بشكل عام، تحتاج البشرة الجافة الى تركيبة مركزة وسميكة، أما البشرة الدهنية فتحتاج الى كريم يحتوي على كمية كبيرة من الماء ونسبة قليلة جداً من الدهون.

ونقترح عليك الكريمات الآتية:



LA ROCHE-POSAY REDERMIC R ANTI-AGING CONCENTRATE

INTENSIVE

LA ROCHE-POSAY REDERMIC R ANTI-AGING CONCENTRATE

INTENSIVE



يتميز بتركيبة خالية من البارابين ويحتوي على مادة الريتينول القادرة على تخفيف التجاعيد وملء الخطوط.



BIOSSANCE SQUALANE + VITAMIN C ROSE OIL

BIOSSANCE SQUALANE + VITAMIN C ROSE OIL



لكل انواع البشرة حتى البشرة الحساسة والدهنية. يعمل على ترطيب البشرة وتوحيد لونها وتفتيح البقع الداكنة. يتميز بتركيبة خالية من البارابين والسولفات.

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IT COSMETICS CONFIDENCE IN A CREAM TRANSFORMING MOISTURIZING SUPER CREAM

CONFIDENCE IN A CREAM TRANSFORMING MOISTURIZING SUPER CREAM



يعمل على تخفيف حدة التجاعيد والخطوط ويعزز المرونة. خال من البارابين.



Dior One Essential UV Protection SPF 50

Dior One Essential UV Protection SPF 50



من المهم، تطبيق الكريم الواقي من الشمس لمنع تصبغ البشرة ولحمايتها ايضا من آثار الشمس والاشعة ما فوق البنفسجية.



SUNDAY RILEY LUNA SLEEPING NIGHT OIL



هذا الزيت المخصص لليل، يعمل على تعزيز اشراق البشرة وملء الخطوط وتعزيز نعومتها وليونتها. يلائم كل انواع البشرة حتى الحساسة منها. ينصح بتطبيق قطرتين الى ثلاث منه بعد تنظيف البشرة في المساء وقبل النوم.



OLEHENRIKSEN SHEER TRANSFORMATION PERFECTING MOISTURIZER

OLEHENRIKSEN SHEER TRANSFORMATION PERFECTING MOISTURIZER



يعمل على تهدئة البشرة، من الايكزيما والاحمرار. يحتوي على الريتينول.

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