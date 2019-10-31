عطور فخمة للمناسبات الشتوية..تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - العطور الفخمة، صديقة السيدة العربية الباحثة دوما عما يغلف اطلالتها وحضورها بشيء من الكياسة والرقي. فتتميز عن سواها في كل المناسبات. وبما ان المناسبات الشتوية المرموقة، تفرض ارتداء أنسجة سميكة كالجوخ او المخمل او الفرو، فإنه من الطبيعي ان تأتي النغمات العطرية المناسبة، مركّزة وعميقة أكثر من تلك التي نجدها في العطر الصيفي.



وبالتالي من الطبيعي ان تشتمل العطور الفخمة الخاصة بالمناسبات الشتوية على التوابل والبهارت والاخشاب.



في هذا التقرير، تعرفي معنا الى اجمل العطور الفخمة التي تليق بالمناسبات الشتوية.



Mutiny Eau De Parfum:

Mutiny Eau De Parfum



عطر فخر، يليق بالمناسبات الشتوية. إذ يتمتع بتركيبة مميزة تفيض بمسك الروم ، الجلود، الزعفران، العود، الفانيليا. هذا عطر للسيدات اللواتي يفضلن الابتعاد عن العطور التقليدية الأنثوية، ولكنهم لا يزالون يريدون شيئا سهل الاستخدام.



Kayali Vanilla:

Kayali Vanilla



تحاكي هذه القارورة السيدة الباحثة عن عطر يغلفها بنفحات رومانسية عميقة. عطر "جورمان"، يأسر الحواس، وينبض بنغمت فانيليا مدغشقر الحلوة التي تستمر طويلا على البشرة، من دون ان تعكس مبالغة. كما تشتمل تركيبته على الياسمن وزهرة الاوركيد والمسك والعنبر والباتشولي والسكر الاسمر.

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Her Eau de Parfum:

Her Eau de Parfum



ماء العطر هذا يتميّز بارتكازه على الفاكهة، نعم الفاكهة. اعتدنا على توافر هذه النغمات في لعطور الصيفية، إنما هذا العطر سرعان ما يكشف عن نغمات دافئة وتوابل بفضل احتوائه على الياسمين والمسك والعنبر.



Nº5 Eau de Parfum:

Nº5 Eau de Parfum



عندما يأتي الحديث عن العطور الفاخرة، لا يسعنا ان نهمل ذكر عطر شانيل الايقوني الكلاسيكي "رقم 5". تأتي هذه العبوة المحدودة الاصدار بقارورة باللون الاحمر القاني.



Cocoa Woods:

Cocoa Woods



محبات الشوكولاته، سيعشقن هذا العطر الـ"جورمان"، إذ يحتوي على نغمات من المر الحلو وخشب "سيكوا" وخشب الصندل الأبيض وزهر الزنجبيل التايلاندي.

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