بدون مكياج.. إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها الـ38

احتفلت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد ميلادها الـ38 عامًا، ونشرت اليوم، صورة سيلفي لها دون مساحيق التجميل.

وعلقت إيفانكا، على الصورة قائلة: "العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد".

وأبدى آلاف المتابعين إعجابهم بالصورة، وعلقوا بأنها بدت "جميلة".

Advertisements

ونشرت "إيفانكا" مقطع فيديو لجميع الزيارات الرسمية التي قامت بها في عامها السابع والثلاثين، وعلقت: "عايشت الكثير في الأشهر الـ12 الماضية، والأفضل لم يأت بعد".

كانت إيفانكا ترامب سافرت إلى الكثير من الدول حول العالم خلال العام الماضي، بهدف تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.

وتقود إيفانكا، وهي مستشارة البيت الأبيض، برنامجا يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025.