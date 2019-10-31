بأزياء مرعبة.. جنش يحتفل بالهالوين مع أبنائه

شارك محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، متابعيه بصور جديدة تجمعه بأبنائه خلال احتفالهم بالهالوين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأظهرت الصور اللاعب بملابس سوداء برفقة ابنته وطفله الصغير، ظهروا حاملين "ماسكات" مخيفة، مرتدين ملابس سوداء، ممزوجة ببعض الرسومات المرعبة.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور.

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عيد الهالوين

تحتفل أغلب بلدان العالم اليوم 31 أكتوبر، من كل عام، بعيد "الهلع" الهالوين، ويفضل العديد ارتداء الملابس ورسم المكياج المرعب، للاحتفال به مع الاستماع لموسيقى صاخبة.

أزمة جنش الأخيرة ودعم زوجته

وكانت اشتعلت أزمة مؤخرا، بين الحارس وإدارة نادي الزمالك، بسبب صرف المستحقات، مما جعل اللاعب يستنكر الأمر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ومع اشتعال الأزمة، قررت زوجة جنش دعمه كعادتها، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها: "هترجع أقوى وأحسن من الأول، وربنا هيعوضك الأيام الصعبة، والابتلاءات خير والله أنا متأكدة، وهيديك على قد نيتك الطيبة".

وتابعت: "أنت صبرت كتير، ومريت بحاجات صعبة، وكل مرة بتثبت إنك أقوى من أي حاجة، جنش واحد بس، أحسن جول في مصر".