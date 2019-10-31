الامارات | ماهي مخالفات الذوق العام في السعودية؟.. دخلت حيز التنفيز

شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي مخالفات الذوق العام في السعودية؟.. دخلت حيز التنفيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق قانون مخالفات الذوق العام، وكانت وزارة الداخلية قد اصدرت أخيرا مجموعة من الضوابط الخاصة التي يعاقب مخالفها بغرامات مالية؛ أقلها 50 ريال وأعلاه 3000 آلاف ريال. وفيما يلي هذه المخالفات :

• ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة وتخطي طوابير الانتظار والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء.

• الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص مخالفة تستوجب المعاقبة.

• رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

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• إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

• استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.

• تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.