الامارات | الحبوب الكاملة تحمي من هذه الأمراض

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبوب الكاملة تحمي من هذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الحبوب الكاملة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تزخر بالألياف الغذائية، التي تحمي من السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة، بحسب وكالة الانباء الألمانية "د ب أ".

وأضافت الجمعية أن الحبوب الكاملة غنية أيضا بفيتامينات B والحديد والزنك والمغنيسيوم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 جراما على الأقل، أي ما يعادل 4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة.