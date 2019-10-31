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الامارات | الحبوب الكاملة تحمي من هذه الأمراض

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الحبوب الكاملة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تزخر بالألياف الغذائية، التي تحمي من السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة، بحسب وكالة الانباء الألمانية "د ب أ".

وأضافت الجمعية أن الحبوب الكاملة غنية أيضا بفيتامينات B والحديد والزنك والمغنيسيوم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 جراما على الأقل، أي ما يعادل 4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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