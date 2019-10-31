71 % من المغربيات يستعملن وسائل منع الحمل

كشف تقرير أصدرته المندوبية المغربية السامية للتخطيط، عن انتشار وسائل منع الحمل في المغرب بشكل كبير، حيث وصلت النسبة إلى 70.8% سنة 2018.
تقرير السكان والتنمية لسنة 2019، الذي أصدرته المندوبية أمس، كشف أن نسبة استعمال وسائل منع الحمل في الوسط الحضري يصل إلى 71.1% والقروي بـ70.3%، بحسب ما ذكره موقع "هسبريس" المغربي.
وأضاف أنه جرى تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة منذ سنة 1966، لكن هذه السياسة لم تتكاثف إلا في عام 1980 بعدما كانت محدودة جدًا في الستينيات.
وأوضح التقرير أن انتشار وسائل منع الحمل ازداد ما بين 1979-1980 و2018 بنسبة 265%، سواء بالنسبة لجميع الوسائل أو الأساليب الحديثة.
وفي العام 1995 كان انتشار وسائل منع الحمل إجمالا أعلى في الوسط الحضري منه في الوسط القروي (64% و39% على التوالي، بفارق 25 نقطة)، غير أن هذا الفارق بين الوسطين يتجه نحو الانخفاض.
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