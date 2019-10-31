ناشطة سعودية تكشف عن منعها من التجول داخل منتجع شهير بسبب العباءة

كشفت الناشطة السعودية فوز العتيبي عن منعها من التجول دون عباءة في أحد المنتجعات بالعاصمة الرياض، فقررت مخاطبة إدارة المنتجع عبر حسابها على تويتر، للاستفسار عن سبب منعها من الدخول.

ونشرت فوز تدوينة عبر تويتر حملت شكوتها: "قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع "درة الرياض" وقفني أحد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسة بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم؟".

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كما أكدت الناشطة السعودية أنها في وقت سابق تمكنت من التجول دون ارتداء العباءة في موسم الرياض وسباق الألوان، دون أن يعترضها أحد وكان أيضًا بحضور سيارات الشرطة، وهو ما دفعها للتساؤل عن سبب منعها من التجول دون عباءة في المنتجع قائلة: "المشكلة إني أتجول بالسعودية بدون عباءة وحاضرة موسم الرياض وسباق الألوان بدون عباءة ولا أحد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطة".