بالصور - مسافرون يتحدثون عن أسوأ وجبات السفر على الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

شارك عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا لأسوأ الوجبات التي قدمت لهم أثناء سفرياتهم المختلفة بالطائرة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، أكد الكثيرون أن هذه الوجبات سببت لهم المرض أثناء السفر بعدما تعذر عليهم التعرف على المكونات. أحدهم حصل على وجبة دجاج غارقة في الدهون أثناء سفره على الخطوط النرويجية.

ولم تكن الدرجة الاقتصادية في الطيران الأيرلندي أحسن حالًا، إذ أوضح شخص آخر أن وجبة الدجاج التي قدمت له كانت جافة جدًا.