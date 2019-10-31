النساء يواجهن صعوبة في ترك التدخين أكثر من الرجال.. والسبب

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يعتبر الإقلاع عن التدخين تحدياً كبيراً للأشخاص الراغبين في التخلص من هذه العادة السيئة، وبحسب دراسة جديدة فإن النساء يجدن صعوبة في الإقلاع عن التدخين أكثر من الرجال، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وبحسب الباحثين، فإن الارتفاع المتزايد في معدل انتشار القلق والاكتئاب لدى النساء مقارنة مع الرجال، قد يجعل من الصعب على الكثير منهن الإقلاع عن التدخين. وأظهرت الدراسة بأن أدمغة النساء تتفاعل بشكل مختلف مع النيكوتين مقارنة بالرجال.

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وقد شملت الدراسة أكثر من 200 مريض في مستشفى سانت مايكل في تورنتو، حيث كان معدل انتشار القلق أو الاكتئاب 41 بالمئة لدى النساء مقابل 21 بالمئة فقط بين الرجال.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور بيث أبرامسون، أستاذ الطب المساعد في جامعة تورنتو، إن الاكتئاب وغيره من اضطرابات المزاج بحاجة إلى علاج عند النساء المدخنات لكي يتمكن من الإقلاع عن التدخين.

ويعزو العلماء صعوبة الإقلاع عن التدخين لدى النساء إلى عوامل أخرى مثل خشيتهن من زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين، وتعاملهن مع التوتر الذي قد يتعرضن له في حياتهن، بحسب ما نقل موقع "يو بي آي" الإلكتروني.