أعلن مختار قرية أليتشا بمقاطعة أستراخان في جنوب روسيا، ألمان تاكييف، أن المواطنة الروسية، تنزيلا بيسيمبييفا، توفيت في 25 أكتوبر الجاري عن عمر يناهز 124 عاما.
ويرجح أن بيسيمبييفا أكبر معمرة في روسيا بل وفي العالم أيضا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، وتم إدراج اسمها في موسوعة الأرقام القياسية الروسية، وظلت 3 أشهر ملازمة الفراش قبل وفاتها، ودفنت في مقبرة بمسقط رأسها، بقرية ألتشا، حيث المكان الذي قضت فيه حياتها.
جدير بالذكر أن المعمرة بيسيمبييفا ولدت عام 1896 في الإمبراطورية الروسية، وهي الابنة الأكبر سنا في العائلة المكونة من 8 أطفال، وعاصرت بيسيمبييفا الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتفكك الاتحاد السوفيتي.
وبالرغم من هذا فإن موسوعة جينيس للأرقام القياسية تعتبر المعمرة الفرنسية، جانا كالمان، هي المعمرة الأكبر سنا في العالم حيث تم التوثيق الرسمي لتاريخي ميلادها ووفاتها، وبلغ سن كالمان عند وفاتها، حسب جينيس 122 عاما و164 يوما.
بالإضافة إلى أنه طبقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية اليابانية، كاني تاناكا، البالغة من العمر 116 عاما هي أكبر معمرة سنا والتي ما زالت على قيد الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 124 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.