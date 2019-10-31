مايا مرسي تشارك في الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين

غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، القاهرة متجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، على رأس وفد يمثل جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن الاجتماع يعقد بعنوان "الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاستعراض الأفريقي للذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين (استعراض بيجين +25)" تحت شعار " أعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو".

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وأوضحت رئيسة المجلس أن الهدف العام للدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة بشأن "بيجين +25" يتمثل في استعراض والاحتفال بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في أفريقيا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تنفيذ المواثيق العالمية والقارية مثل إعلان منهاج عمل بيجي، وعقد المرأة الأفريقية، وصندوق المرأة الأفريقية، و اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لتسريع التنفيذ.

هذا وكان وفد مصر قد شارك في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر، في اجتماع الخبراء للدورة العادية الرابعة للجنة الإتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات كان من أبرزها إعداد مسودة إعلان سياسي حول الاحتفال بمرور 25 عاما على إعلان منهاج عمل بيكين، على أن يتم الاتفاق على إصدار الإعلان السياسي وعرضه على الاجتماع الوزاري، وكذا استعراض التقدم المحرز في مجال النهوض وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أفريقيا، وذلك وفقاً للتقارير المقدمة من الدول الأفريقية حول إعلان المساواة بين الجنسين في أفريقيا، ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع على المستوى الوزاري اعتماد ما تم مناقشته خلال اجتماع الخبراء.

يذكر أن مشاركة مصر في اللجنة الفنية تأتى في ضوء حرص مصر في التواجد على المستوى الأفريقي خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لهذا العام، كما يشارك في الدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلين عن الدول الأعضاء الـ49، وممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية الكوميسا وإيغاد، كما حضر اللجنة الفنية المتخصصة أيضا البرلمان الأفريقي، منظمة المرأة الأفريقية، ومركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم النساء والفتيات في أفريقيا، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، والمنظمات النسائية الشعبية، والقادة التقليديون، وزعماء الدين، ومنظمات الشباب من جميع أنحاء القارة، كما يشارك في الاجتماع أيضا كبار النساء الأفريقيات اللاتي شاركن في مؤتمر بيجين لعام 1995.