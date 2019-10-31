تظهر خطوط الشعر رمادية اللون رغم عدم التقدم في العمر، وتوجد العديد من الأطعمة التي يساعد أكلها بانتظام على إبطاء تحول لون الشعر إلى الرمادي، منها، بحسب ما نشر موقع "دايلي مديكال".
البرتقال
تناول البرتقال والأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كل يوم.
اللبن والزبادي
البكتريا الصديقة، التي توجد في اللبن والزبادي تحسن صحة الأمعاء، وينعكس ذلك على صحة الشعر.
البيض
البيض طعام رئيسي لصحة الشعر، لأنه يحتوي على كل من فيتامينات "ب" والبيوتين.
الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة مصدر رائع للنحاس والحديد، وكذلك الكاجو، وهما معدنان رئيسيان للحفاظ على اللون الأصلي للشعر.
كانت هذه تفاصيل خبر منها البيض والشوكولاتة.. أطعمة تساعد على إبطاء تحول لون الشعر إلى الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.