منها البيض والشوكولاتة.. أطعمة تساعد على إبطاء تحول لون الشعر إلى الرمادي

تظهر خطوط الشعر رمادية اللون رغم عدم التقدم في العمر، وتوجد العديد من الأطعمة التي يساعد أكلها بانتظام على إبطاء تحول لون الشعر إلى الرمادي، منها، بحسب ما نشر موقع "دايلي مديكال".

البرتقال

تناول البرتقال والأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كل يوم.

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اللبن والزبادي

البكتريا الصديقة، التي توجد في اللبن والزبادي تحسن صحة الأمعاء، وينعكس ذلك على صحة الشعر.

البيض

البيض طعام رئيسي لصحة الشعر، لأنه يحتوي على كل من فيتامينات "ب" والبيوتين.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مصدر رائع للنحاس والحديد، وكذلك الكاجو، وهما معدنان رئيسيان للحفاظ على اللون الأصلي للشعر.