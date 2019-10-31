فيتامينات وألياف..عناصر متعددة يحتوي عليها قشر الموز

يحتوي قشر الموز على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، التي تمد الجسم بفوائد متعددة، لذلك يجب عدم التخلص منه.

وبحسب ما ذكره موقع "هيلث لاين"، فإن قشر الموز يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية منها البوتاسيوم والألياف الغذائية والدهون غير المشبعة والأحماض الأمينية الأساسية.

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كما يحتوي على ألياف تنظم عمليات الهضم، وتثبت مستويات السكر في الدم، وتدعم صحة القلب.

ويعمل البوتاسيوم على ضبط معدلات ضغط الدم، والحماية ضد هشاشة العظام، ويقلص من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

ويعتبر الموز من الفواكه التي تحتل المرتبة الرابعة في صفوف المحاصيل الغذائية في العالم، بعد الأرز والقمح والذرة، وهو غذاء أساسي وسلعة تصديرية في الوقت ذاته.