بينهن ياسمين صبري ومايا دياب.. هكذا بدت الفنانات بدون مكياج

قررت العديد من الفنانات مشاركة صورهن بدون مكياج مع متابعيهن، عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، سيرًا على خطى الفنانات العالميات في محاولة منهن للظهور بإطلالة مختلفة بعيدًا عن المُعتاد أمام الكاميرات.

واعتمدن في هذه الصور على الظهور بـ"لوك" طبيعي و"فريش" كما لقبه بعضهن.

ورصد "هن" صور تلك الفنانات فمنهن ريم مصطفى، هيدى كرم، ياسمين صبري، هند صبري، نيللي كريم، رحمة حسن، تارا عماد، أمينة خليل، منة فضالي، مايا دياب، مي كساب، جيجي حديد، أيتن عامر، وسلمى أبو ضيف.

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وواجه بعضهن تعليقات إيجابية تشيد بجمالهن، والبعض الآخر تلقين تعليقات سلبية تسخر من شكلهن، من قِبل متابعيهن.