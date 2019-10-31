روشا ربيع تستعرض أزياء تحتاجها السيدات فى خزاناتها الصيفية

نحن اعتدنا أن نرى الكثير من الدراماتيكية والأزياء المتّشحة بالسواد في عرض روشا Rochas، لكن الأمر تغيّر واتّجه إلى فيض من الألوان الصارخة والقوّية حسب ما أراد المدير الإبداعي أليساندرو ديل أكوا لعرض مجموعة ربيع وصيف 2020.

يقول أليساندرو إنه في هذه التشكيلة أراد التركيز بوضوح على الألوان والأقمشة ما جعل النقشات والطبعات غائبة قليلاً لتكون هذه الأزياء بسيطة وغير معقّدة وهي طلب كل امرأة في خزاناتها الصيفية.

مجموعة بسيطة لكن مفعمة بالحياة

اقرا ايضاً:

ملابس محجبات باللون الجملي ونصائح تنسيقها من وحي مدونات الأزياء

لم يكن هناك تدقيق على التفاصيل الصغيرة في الإطلالات حسب ما رأينا، لأن أليساندرو صبّ تركيزه على خيار الألوان القوّية والحيوية مثل الأزرق والأحمر والأخضر والأضفر بتدرّجات النيون والبرتقالي.

Advertisements

فأنتِ مثلاً، ستحصلين لإطلالة صيفية مريحة على فستان الحرير المنسدل باللون الأصفر أو تلك التنورة من الحرير مع القميص الأسود الشفّاف والكثير من السراويل بالقصّة الرسمية من الساتان أو من القماش التي نسّقها مع القمصان أو التوبات ذات الأكمام المنفوشة والأكتاف الضخمة.

التنانير برزت أيضاً، تارةً من الجلد وتارةً من الساتان بقصّات متطايرة وبألوانٍ غير متوقّعة أبداً. فهل تجرئين على التنورة باللون الأحمر مع القميص الجلدي البرتقالي أو تلك باللون الأخضر مع القميص الزهري؟

الفساتين أخذت قصّة الـA المستقيمة، أي إنها لم تأت بأسلوبٍ يحدّد قوام الجسم وشكله بل واسعة ومنسدلة جدّاً على الأطراف. لكن في إطلالات الفساتين، استعان المصمم بالخامات والأقمشة اللامعة حيث امتزجت الخطوط الميتاليكية مع الفستان باللون البرتقالي أو الأخضر. هذا ودخل الترتر على حصّة فساتين السهرة باللون الأسود والفضّي اللامع.

قد يهمك ايضاً:

عبايات سوداء بسيطة مع تنسيقات مميزة من مدونات الأزياء لإطلالة جذابة

أفضل الأزياء التنكرية للثنائيات من المشاهير بالهالوين على مدار السنين لإطلالة جذابة