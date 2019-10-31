أطعمة تبطئ تحوّل لون الشعر إلى الرمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

ظهور خطوط الشعر رمادية اللون علامة على التقدم في العُمر، وهي في كثير من الأحوال ليست من مظاهر الجاذبية، خاصة إذا كان الوقت مبكراً عليها. إليك مجموعة من الأطعمة يساعد أكلها بانتظام على إبطاء تحوّل لون الشعر إلى الرمادي، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

- تناول البرتقال والأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كل يوم.

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- البكتريا الصديقة، التي توجد في اللبن (الزبادي) وشوربة الميزو والأرضي شوكي (الخرشوف) والصويا والخل تحسن صحة الأمعاء، وينعكس ذلك على صحة الشعر.

-البيض طعام رئيسي لصحة الشعر، لأنه يحتوي على كل من فيتامينات "ب" والبيوتين.

- الشوكولا الداكنة مصدر رائع للنحاس والحديد، وكذلك الكاجو، وهما معدنان رئيسيان للحفاظ على اللون الأصلي للشعر.