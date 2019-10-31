قرض مستورة.. أحد أوجه الدعم الاجتماعي للمرأة العاملة

جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل النهوض بالمرأة المعيلة ودعمها وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم المادي والمعنوي لها، حيث طرح بنك ناصر الاجتماعي قرض "مستورة" للسيدات والذي يعتبر قرضا حسنا بدون أي فوائد ويتم صرفه للسيدات من أجل مساعدتهن في إقامة مشاريع يتكسبن منها.

الإعلامية خلود زهران فتحت ملف قرض "مستورة" وذلك خلال حلقة الأربعاء من برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

بنك ناصر يوضح شروط الحصول على القرض

أحمد روميش عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وأحد المسئولين عن قرض مستورة، قال إن قرض مستورة الذي أطلقه بنك ناصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر يستهدف المرأة القادرة على العمل والراغبة في تحسين دخلها، مشيرًا إلى أن القرض اشترط أن تكون المرأة في سن 12 لـ60 عاما، لتكون قادرة على العمل، لافتًا إلى أن قرض مستورة هو قرض حسن يسدد خلال عامين بدون فوائد لكن بمصروفات إدارية فقط.

وعن الحصول على القرض أوضح عضو المكتب الفني لرئيس بنك ناصر أن المرأة تذهب لمكتب الشؤون الاجتماعية التابعة له وتحصل على بحث اجتماعي يوضح حالتها وتذكر دخلها الشهري وسبب رغبتها في الحصول على القرض سواء كان لديها معاش أو راتب أو لديها مشروع بالفعل وترغب في توسعته أو ترغب في إنشاء مشروع جديد.

وأشار إلى أن المرأة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة يمكنها أيضًا الحصول على قرض مستورة، لافتًا إلى أن قرض مستورة يبدأ من 4000 جنيه ويصل لـ20 ألف جنيه.

وتحدث روميش عن دور لجان الزكاة التابعة لبنك ناصر والتي تعتبر كضامن للقرض في بعض الأحيان وتساعد الراغبات في الحصول على القرض وتسهل لهن الإجراءات، وأن مندوبا من لجنة الزكاة يذهب مع موظف البنك لشراء ما ترغب المرأة في شرائه بالقرض لمشروعها.

وأكد روميش أن البنك أقام 18 ألف مشروع للسيدات بتكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه.

الحاجة سهير وسعت مشروعها بالحصول على ماكينة جديدة

الحاجة سهير عبدالمجيد إحدى المستفيدات من قرض مستورة، قالت: "طلبت القرض منذ عامين بعدما توجهت للجنة الزكاة بإحدى الجمعيات الأهلية وطلبت مساعدتهم وقدمت لها الجمعية البحث الاجتماعي اللازم وحصلت على الأوراق وتوجهت بها لبنك ناصر وحصلت على القرض بعد يومين".

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وأشارت إلى أنها كانت تعمل في تصليح الملابس ولكنها لم تمتلك ماكينة "أوفر لوك" وأنها استطاعت بالقرض شراء الماكينة التي ساعدتها على إنجاز أعمالها.

وأوضحت أن بعض زبائنها كان يدخل المحل ولا يجد ماكينة الأوفر فيخرج مرة أخرى، لافتة إلى أنها حصلت على قرض بـ20 ألف جنيه وتسلمه الحاج رجب مسؤول لجنة الزكاة بإحدى الجمعيات الأهلية المتعاونة مع البنك، وذهب معها لشراء الماكينة.

وأكدت الحاجة سهير أنها تسدد القرض بمعدل 420 جنيها شهريًا، ناصحة كل امرأة لا تعمل بأن تعمل وتذهب للحصول على قرض مستورة وتبدأ مشروعها "لأننا مش واقفين عاجزين ولازم نشتغل ولازم نتحرك".

إيمان افتتحت حضانة أطفال بقرض مستورة

إيمان عبدالعزيز إحدى المستفيدات من هذا القرض، قالت إنها تعمل مدرسة منذ 9 سنوات، وكانت تحلم بأن تفتح حضانة ولم تكن لديها امكانيات مادية، مشيرة إلى أن البعض عرض عليها أن تحصل على قرض ولكنها رفضت بسبب فوائد القروض حتى وجدت إحدى جيرانها حصلت على قرض مستورة.

وأشارت إلى أنها تقدمت للحصول على القرض من إحدى لجان الزكاة وحصلت على القرض بعد يومين وتسلم مسؤول لجنة الزكاة القرض وذهب معها واشترى احتياجات الحضانة بالكامل.

وأوضحت عبدالعزيز أن حضانتها بدأت بـ9 أطفال ووصلت حاليًا لـ90 طفلا وتوسعت من فصل واحد لـ5 فصول وزاد عدد العاملين من مدرسة ودادة إلى 16 مدرسة و3 دادة.