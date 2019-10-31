تعرف على 6 قطع ملابس أساسية للرجل خلال الشتاء

معظم الرجال يفضلون فصل الصيف نظرا لسهولة اختيار ملابسه وبساطتها ففى الغالب يعتمدون على ارتداء التيشرتات مع الجينز، ولكن يوجد البعض الآخر يفضل فصل الشتاء وملابسه التي تميل احيانًا إلى الكلاسيكية، وخلال فصل الشتاء هناك 6 قطع ملابس لا غنى لأى رجل عنها وفقًا لتقرير مواقع "فاشون بينز" لموضة الرجل:

الجاكيت

الجاكيت من أهم القطع التى لا بد من وجودها داخل دولاب الرجل فمن الممكن أن يقوم بارتدائه فى الأيام التي يتميز بها الجو بالاعتدال على "تيشيرت" بأى لون يفضله مع ارتداء بنطلون جينز أو كلاسيك عليه، ويتوقف ذلك على اختيار الرجل للوك الذى يفضل الظهور به والمكان الذى يذهب إليه.

البليزر

البليزر أيضًا من القطع الأساسية التى لا بد من وجودها في دولاب الرجل فمن الممكن ارتداؤه بأكثر من طريقة ولوك مختلفين تماما وننصحك عند شراء البليز باختيار لون من الالون الأساسية التي تتناسب مع جميع الألوان مثل اللون الأزرق الداكن أو الرمادى أو الأسود.

والبليزر من القطع العملية للغاية فمن الممكن ارتداؤه على قميص سادة أو على بلوفر، وذلك يتوقف على اختيار الرجل لأن البليزر من القطع التي من الممكن استخدمها بشكل كلاسيكى أو كاجول.

الكارديجان

من القطع المناسبة والعملية جدا لكثير من الرجال ومن الممكن ارتدؤها بكل سهولة فهو لوك سريع وفى نفس الوقت عند ارتدائه تشعر بشىء من الأناقة وهو من القطع التي تشعرك بالدفئ في أيام الخريف ولكن قد تشعرك بالبرودة في أيام الشتاء فهذه القطعة تتناسب أكثر مع أجواء فصل الخريف.

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الجيليه

يعد الجيليه من القطع الكلاسيكية التى يمتلكها جميع الرجال فهى مناسبه لجميع الأعمار ويتميز الجيليه أنه من الممكن ارتداؤه بشكل كاجول أو كلاسيك حسب اختيارك ستايل البنطلون الذى سوف تقوم بارتداؤه عليه سواء كان جينز أو كلاسيك.

قطع الهاى كول

هو من القطع الأساسية التى لا بد من توافرها فى فصل الشتاء فمن الممكن ارتداؤها تحت الجواكيت والبليزر ومن الممكن ارتدؤها بمفردها بدون شيء في أيام الخريف ولا بد من توافر الألوان الأساسية منها داخل الدولاب الخاص بك كاللون الأسود والأبيض.

الجاكيت الجينز

يعد الجاكيت الجينز من القطع التى لا غنى عنها ولا بد من توافرها فالجاكيت الجينز من القطع التى تتناسب مع جميع الأعمار، وأيضا من الممكن استخدمها في جميع الفصول سواء الشتاء أو الخريف أو الصيف، ومن الممكن ارتداء الجاكيت الجينز على شيميز أو تيشرت أو على القطع الأساسية مثل الهاى كول فهو من القطع التى لا غنى عنها.

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