إطلالات ليتيزيا خلال رحلتها إلى اليابان وكوريا تغلب عليها "كارولينا هيريرا"

أنهى الملك الإسبانيّ فيليب وزوجته ليتيزيا جولتهما الرسمية لكلّ من اليابان وكوريا الجنوبية والتي استمرّت لمدّة أسبوع، وأدهشت الملكة عشّاق الأزياء بإطلالاتها المختلفة والمتنوّعة، والتي ارتكزت بشكل أساسي على النمط الكلاسيكي الأنيق، مع إضافة لمستها الشخصية، وتألّقت الملكة في أوّل ظهور لها في اليابان بفستان زهري ماكسي ذي خلفية باللون الأخضر الليموني، مزيّن بتشكيلة من طبعات الأزهار ذات أحجام مختلفة، بظلال الوردي من توقيع ماتيلد كانو، نسّقته مع ربطة الرأس الواسعة باللون الوردي، وحقيبة كلاتش مطابقة.

أما إطلالتها الثانية فكانت من توقيع كارولينا هيريرا، وهي عبارة عن فستان سهرة مخصّص بلون الفوشيا، مزيّن بتطريزات زهور فضية، نسّقته مع مجوهرات فضية وحقيبة كلاتش بلون مطابق.

وعند وصولها إلى كوريا الجنوبية، تألّقت الملكة بفستان أبيض ذي جيوب جانبية من هيوغو بوس وسترة بلايزر سوداء بسيطة وضعتها على كتفيها، واعتمدت إطلالة كاملة مزجت بين الأسود والأبيض فبدتْ أنيقة.

وخلال زيارتها إلى مقبرة سيول الوطنية والبيت الأزرق، اختارت الملكة فستانًا من كارولينا هيريرا باللون الأزرق الداكن والأخضر الداكن المطبّع بالأزهار، وارتدت زوجًا من أحذية ستيليتو من جلد الغزال باللون الأزرق الداكن من نينا ريتشي وحقيبة كلاتش بنفس اللون من فيليب فاريلا.

كما لفتت الملكة الأنظار أثناء تواجدها في كوريا بإطلالتها الجميلة بالفستان الأبيض من "Temperley London" والذي تميّز بتطريزات الأزهار باللونين الأسود والوردي، نسّقته مع أحذية الكعب الشّفّافة من الفينيل المزينة بتقليمات سوداء من مانولو بلانيك.

كما اجتاحت إطلالتها بتنورة قلم الرّصاص من الجلد باللون الأحمر من هيوغو بوس مع بلوزة حريرية بيضاء من كارولينا هيريرا مواقع التواصل الإجتماعيّ، خصوصًا بعد أنْ ارتدت دوقة ساسكس التنورة نفسها وبالظلّ ذاته بعد 24 ساعة فقط.

Advertisements

واختتمت الملكة رحلتها الرسمية بفستان ماكسي أسود مطبّع بأزهار صغيرة من ماسيمو دوتي، يبلغ سعره 99 يورو، أي ما يقارب الـ 110 دولارات فقط، منسّق مع زوج من الكعب المدبّب وحقيبة كلاش باللون البرتقالي المائل للأحمر من علامة "Magrit".

قد يهمك ايضاً:

تألقي باللون الزهري بأسلوب الملكة ليتيزيا

ليتيزيا ملكة إسبانيا تتألق في اختيار اللون الأحمر في إطلالتها مرة جديدة