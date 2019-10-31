مؤتمر دولي عن "المرأة في مصر القديمة" بالجامعة الأمريكية

تحت عنوان "الأبحاث الراهنة والاتجاهات التاريخية" ينظم قسم المصريات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمرًا دوليًا حول المرأة فى مصر القديمة من بداية الأسر الحاكمة وحتى الحقبة القبطية، وتبدأ فعاليات المؤتمر من اليوم الخميس إلى السبت 2 نوفمبر من 9 صباحًا إلى 8 مساءً.

وتعقد فعاليات المؤتمر فى قاعة هيل هاوس بحرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، وتتمحور موضوعات المؤتمر حول أنماط الاستمرارية والتغيير وقضايا عن دراسات المرأة وطبيعة الدلالات والتاريخ الاجتماعى والثقافى للمرأة المصرية.

ويضم المؤتمر علماء دوليين من جميع أنحاء العالم بما فى ذلك مصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وألمانيا.

ويستعرض المتحدثون موضوعات حول المرأة والقانون وصورة المرأة في الأدب والمساهمة العقائدية للمرأة والوصول إلى السلطة وتلقي دراسات على النساء المشتغلات بالأعمال التجارية أو الحياة العامة فى تلك الحقب التاريخية، مع استعراض ملامح البيئة الثقافية التى عاشت فى كنفها نساء مصر القديمة.