حكم منع الأب ابنته الزواج ممن تريد

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "هل يجوز منع الأب ابنته الزواج ممن تريد؟".
وجاءت الإجابة على السؤال: إن منع الأب زواج ابنته، وكذلك إجبار الفتاة على الزواج بمن لا تحبه، من العقوق بالأبناء.
كما أن إجبار الفتيات على الزواج ممن لا يرغبن سبب ارتفاع نسب الطلاق، لا يجوز الإجبار على الزواج، لأنه عيش مشترك لا يتم إلا أن يكون هناك توافق بين الزوج والزوجة، وهو ما لا يتحقق فيما لو كان هناك إجبار على زواج الفتاة.
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