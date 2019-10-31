محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
هل اخترتِ إطلالتكِ التنكريّة لاحتفالات الهالوين أم ما زلتِ في حيرة من أمركِ؟ يمكننا أن نتوقع أن تكون شخصيّة الجوكر، وماليفسنت من الشخصيات الأكثر تداولاً في الاحتفالات التنكريّة هذا العام، بالإضافة إلى الهياكل العظميّة والزومبي والساحرات الشريرات، وأميرات قصص ديزني وغيرها من الإطلالات التنكريّة التي تتكرر كلّ عام.
مهما كانت الإطلالة التنكريّة التي تختارينها في هذه المناسبة، ستكونين بحاجة لأدوات ذات جودة عالية وألوان استثنائية. من لوحات الظلال التي تحمل ألواناً لافتة ولماعة، وحتى ألوان الآيلاينر الفاقعة وحمرة الشفاه الداكنة.
إليكِ في الألبوم المرفق بالموضوع 14 منتجاً تجميلياً لرسم إطلالتكِ التنكريّة في احتفالات الهالوين، وفقًا لمجلة "vogue" العربية".
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