محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة كفتة الدجاج بالليمون على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. للكفتة : 400 جراماً دجاج (مفروم مطحون) حبة بصل (مفروم ناعم) فصّان ثوم(مهروس) نصف كوب كزبرة خضراء (مفرومة) ملعقة صغيرة كمون(مطحون) ملعقة صغيرة كزبرة (مطحونة) ملعقة صغيرة بابريكا(مطحونة) نصف ملعقة صغيرة ملح ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود - للشوي والصوص : حبة بصل(مفروم ناعم) ملعقة كبيرة الزبدة ملعقة كبيرة زيت الزيتون Advertisements فصّان ثوم (مهروس) ملعقتان صغيرتان الكركم (مطحون) عصير الليمون ربع كوب ريحان (أخضر ومفروم) نصف كوب ماء ملعقة كبيرة كزبرة خضراء (مفرومة / للتزيين) طريقة تحضير كفتة الدجاج بالليمون: لتحضير الكفتة: اخلطي الدجاج المطحون والثوم والبصل والكزبرة والكمون والكزبرة المطحونة والبابريكا والفلفل والملح واخلطي جيداً حتى تتمازج المكونات. شكلي كرات متوسطة الحجم. سخني زيت الزيتون والزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبي البصل والثوم حتى يطرى. أضيفي الكمون والريحان وقلبي لمدة 3 دقائق. أضيفي الماء وحركي، واتركي المزيج حتى يغلي، ثم خففي النار وغطي المقلاة واتركيها لمدة 5 دقائق على النار. ضعي حبات الكفتة المشكلة في المقلاة واتركيها على النار لمدة 10 دقائق مع التقليب. صبي عصير الليمون فوق المزيج. أطفئي النار واسكبي الكفتة في طبق التقديم، وزيني بالكزبرة المفرومة، وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو الخضار.

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