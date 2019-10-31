قبل الشتاء.. 7 طرق للتخلص من الرائحة الكريهة للأحذية

يعتبر حل مشكلة الرطوبة هو البداية لإزالة الرائحة من الأحذية، ويحاول الكثير من الناس ببساطة معالجة الرائحة عن طريق استخدام بخاخ مزيل للروائح الكريهة، ولكن هذا لا يغطي الرائحة جيدا، ولكن عندما تجف الرطوبة، فإنك تساعد على قطع الرائحة من المصدر عن طريق قتل البكتيريا المسببة للرائحة.

وهناك عدة طرق مختلفة للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة يستعرضها التقرير التالي.

استخدم الطريقة التي تفضلها، أو الطريقة التي يمكنك القيام بها باستخدام الأشياء التي لديك بالفعل في المنزل، بحسب موقع "one good thing"، المتخصص في شئون المنزل.

كيفية إزالة الرائحة من الأحذية

للتخلص من رائحة الأحذية، فإن العناصر التالية ستقوم بالأمر.

صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز مزيلا طبيعيا للرائحة يرش داخل الحذاء فيمتص الرطوبة وتتخلصين نهائيا من تلك الروائح.

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كرات القطن

ضعي بضع قطرات من الزيوت الأساسية على كرات القطن وضعيها داخل الحذاء للتخلص من الروائح.

الشمس

تعمل الشمس على تجفيف الأحذية وتمنع نمو البكتيريا مرة أخرى.

الفريزر

يوضع الحذاء داخل كيس مغلق بإحكام ويدخل الفريزر، فإنه بالطبع يخلصك من الروائح الكريهة.

قشور الليمون

يضيف قشر الليمون رائحة منعشة للغاية للحذاء.

الكحول

يعتبر الكحول مطهرا طبيعيا يجف بسرعة، يمكن فركه داخل الحذاء.

الصابون

الصابون يمتص الروائح ويترك رائحة منعشة.