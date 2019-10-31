يمكن تذوقها فقط.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد

تستعد الدول العربية، لاستقبال المولد النبوي الشريف، بحفاوة كبيرة، والذي ترتبط طقوس احتفاله عادةً، بحلوى المولد الشهية، التي رغما عن مذاقها تترك آثارها السلبية والصحية على البعض، بسبب احتوائها على نسب عالية من السكر.
ومن جانبها، قالت إيناس شلتوت، أستاذ البطن والسكر، بطب قصر العيني، إن حلوى المولد واحدة من أخطر الحلويات على الصحة، وخاصة مرضى السكري، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من السكر المركز.
وأضافت "شلتوت" خلال حديثها لـ "هُن": "تلك الحلوى ممنوعة على مرضى السمنة، والسكر، والكوليسترول"، قائلة: "يدوقوا منها بس مرة واحدة بس في اليوم".
وتابعت: "إن الحلوى التي تعتمد على الحبوب بكثرة كالحمصية، والفولية أقل ضررًا من غيرها من الحلويات".
ونصحت أستاذ البطن والسكر، في النهاية بتجنب شراء العلبة الكبيرة والاعتماد على شراء قطع محدودة توزع على أفراد الأسرة، للاحتفال باليوم فقط، وعدم تناولها مرة أخرى.
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