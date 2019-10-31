ويزو: ماما لما بتسمع أغنية بتقولي حلوة إبقي ارقصي عليها

قالت دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، إن والدتها لم تكن تعلم أنها تمثل بالجامعة إلا في عامها الثالث، مضيفة: "والدتي قالت لي لو سقطتي في مادة واحدة في الجامعة مش هتمثلي تاني".

وتابعت ويزو، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي ورضوى حسن على شاشة "dmc": "والدي كان مشجعني جدا، وكان عارف من أولى جامعة إني بمثل وقررنا ما نقولش لماما، وأما قلتله جه حضر مسرحية من غير ماتعرف وقلت لماما في تالتة جامعة إني بمثل وقالت لو سقطتي في مادة مش هتمثلي تاني".

واستطردت: "ماما بتشجع على طول الخط لكن بابا ناقد إلى حد ما، وأما بتسمع أغنية بتقولي حلوة أبقي أرقصي عليها".

وعن عملها مع فريق مسرح مصر أوضحت: "لما كنا بنشتغل في الأول كنا بناخد وقت ومجهود ورعب عشان نتأقلم، ودلوقتي بقى فيه كيميا بينا وعارفين كل واحد هيبدأ منين ومبقاش فيه صعوبة زي زمان، وبقينا حافظين بعض وببقى حافظة من عينيهم عايزين يقولوا إيه أو يعملوا إيه".